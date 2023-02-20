Коли ЗСУ можуть піти в контрнаступ і що необхідно для його успішності: генерал США відповів

Якщо вдасться зруйнувати міст через Керченську протоку, то ЗСУ зможуть ізолювати окупантів, каже Петреус.

Україні для успішного контрнаступу, який може статися вже влітку, потрібні оперативні поставки озброєння і правильна стратегія.

Про це заявив генерал, командувач США та коаліції у війнах в Афганістані та Іраку, колишній очільник ЦРУ Девід Петреус на Мюнхенській конференції з безпеки у розмові із CNN.

Він висловив сподівання, що українські війська зможуть відкинути російські сили вже цього літа, але все залежить від поставок зброї та стратегії. Петреус наголосив: щоб досягти успіху, знадобиться успішний загальновійськовий підхід, коли численні види бойових підрозділів підтримують один одного.

"Можна змусити ворога зазнати невдачі й, в ідеалі, поразки - і це можливо цього літа", - сказав Петреус, додавши, що ЗСУ можуть принаймні перерізати "сухопутний міст" з тимчасово окупованим Кримом уздовж південно-східного узбережжя України.

"Якщо можна відрізати це, то можна почати ізоляцію Криму, зменшити його значення як центру матеріально-технічної підтримки, а потім можна розділити російські сили. І тоді, якщо вдасться знищити міст через Керченську протоку, то справді ізолювати їх", сказав він.

Ексголова ЦРУ відзначив ту швидкість, з якою бійці ЗСУ навчаються поводитися із західною зброєю. За його словами, вони роблять це з вражаючою швидкістю.

"Навіть коли вони повертаються до казарми після дуже довгого тренувального дня, вони читають посібники. Вони хочуть повернутися в бій, повернутися до захисту своїх сімей", - сказав Петреус.

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Підсумовуючи, він висловив думку, що зростання втрат серед окупантів призведе до того, що в рано чи пізно Кремль буде змушений визнати хиткість свого становища на фронті в Україні.

Нагадаємо, очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що Україна має зробити все, щоб деокупувати незаконно анексований Росією український Крим до літа 2023 року.

Своєю чергою генерал-лейтенант, колишній командувач сухопутними військами США в Європі Бен Годжес наголошував, що звільнити анексований Крим неможливо без високоточної далекобійної зброї.

Раніше полковник запасу та військовий експерт Петро Недзельський висловлював думку, що для повернення окупованого Криму необхідно знищити Кримський міст і Чорноморський флот.

На думку військового експерта Романа Світана, Збройні сили вже навесні 2023-го вийдуть на узбережжя Азовського моря. Що більще - до кінця літа українські захисники звільнять анексований Крим.

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