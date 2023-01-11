Коли ЗСУ отримають західну зброю для контрнаступу: прогноз військового експерта

Збройні сили України вже наприкінці січня - в лютому зможуть задіяти на фронті нову західну наступальну зброю, зокрема бронетехніку.

Про це розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан в ефірі всеукраїнського телемарафону, який транслює Youtube-канал ТСН.

"На даний момент українській армії бракує броні та артилерійських засобів ураження, артстволів. Основне бойове ураження завдається противнику артилерією – до 90%. А будь-який наступ без броні – це самогубство. Тому нам починають передавати, ми бачимо у пакетах допомоги, збільшується постачання армійської артилерії та броні", - розповів Світан.

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За його словами, західні країні ухвалили рішення передавати Україні наступальні озброєння - САУ, бронетехніку, якої не вистачає ЗСУ.

"Те, що ми вже чуємо - передача бойових машин піхоти Bradley, хороша американська машина-вбивця танків, і німецького Marder, і французьких колісних танків AMX-10RC. Навіть Британія вже заявила про передачу важких танків Challenger-2. Поляки нам 10 танків передають Leopard-2, Фінляндія заявила про готовність передачі Leopard. Щодо американських Abrams поки що питання, проте вони заходять до Польщі, більше 100 машин, для виконання певних завдань", - зазначив військовий експерт.

Як пояснив Світан, українська армія знаходиться на етапі накопичення засобів для виконання наступальних завдань.

"Нам зараз їх передають. Думаю, у найближчі місяць-два ми їх отримаємо. Наші екіпажі готуються приймати їх. 2-3 тижні для екіпажу будь-якої машини такого рівня - достатній час для того, щоб він міг виконувати бойові завдання. На кінець січня-лютий ми побачимо все це озброєння на лінії фронту під час виконання наступальних завдань української армії", - прогнозує він.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у недавньому інтерв'ю британським ЗМІ повідомив, що Силам оборони України потрібно 300 танків, 600-700 БМП та 500 гаубиць, щоб вийти на рубежі 23 лютого.

6 січня США оголосили про рекордний пакет військової допомоги для України. До нового пакету військової допомоги, окрім БМП Bradley, які ЗСУ отримають вперше, увійдуть самохідні гаубиці, MRAP та інші бронетранспортери, а також додаткове обладнання.

Німеччина приєднається до США у постачанні Україні комплексів Patriot. Крім того, ФРН передасть Україні близько 40 БМП Marder та одну систему ППО Patriot у першому кварталі 2023 року.

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