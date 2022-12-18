Коли ЗСУ підуть у контрнаступ і на якому напрямку — військовий експерт

Збройні сили України можуть показати результати на початку 2023 року.

Військовий експерт Олександр Коваленко розповів, що найближчими місяцями на двох ділянках фронту можна очікувати успішного контрнаступу ЗСУ.

Про це йшлося в ефірі телеканалу FREEДОМ.

“Найближчими місяцями я бачу кілька локацій, де дійсно можливі успішні просування контрнаступального характеру саме Збройних сил України. На мій погляд, це може бути Луганський плацдарм або Запорізький плацдарм. Не виключаю навіть лівобережної частини Херсонської області. Це саме зимовий період — кінець грудня 2022 року і приблизно I квартал 2023-го, навіть скажу так — десь до половини березня буде така сприятлива обстановка щодо просування саме на таких напрямках”, — сказав Коваленко.

Він також наголосив, що термін залежить від того, наскільки оперує цими можливостями Генеральний штаб ЗСУ.

“Оскільки він володіє більшою інформацією і більше моментів, які повинні максимально сприяти контрнаступу, він знає більше інформації щодо цих моментів. Але попередньо, скажімо так, сприятливо умови складаються саме так, особливо в Луганській області”, — сказав Коваленко.

Нагадаємо, військовий експерт Сергій Грабський вважає, що Росія готується до реваншу і може здійснити наступ зимою-весною 2023 року, використавши напрямок Білорусі.

У ЗСУ заявив, що Україна готується до наступу Росії на північний кордон України та нового нападу на Київ.

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