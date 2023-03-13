Коли ЗСУ підуть у контрнаступ і від чого залежить його масштабність: пояснення експерта

Контрнаступ військ України може розпочатися від середини квітня.

Про це заявив військовий експерт Владислав Селезньов в ефірі телеканалу FREEДОМ.

"Очевидно, що в районі Бахмута щодобово ворог втрачає величезну кількість особового складу вбитими та пораненими. Тому чим більше ворога українські Сили оборони зможуть знищити, тим ефективнішим і масштабнішим буде український контрнаступ ближче до середини квітня. А в тому, що він буде, я не маю жодних сумнівів”, — заявив експерт.

На його думку, це буде сприятливий час із погляду погодних умов. Крім того, подібні прогнози давав керівник військової розвідки України Кирило Буданов, який заявляв, що в період від середини квітня до кінця травня Україна і увесь світ очікує досить серйозні технічного рівня зміни на російсько-українському фронті.

Натомість, як вважає Селезньов, наступ окупантів "зав’яз на корені". Росіяни не зважають на свої суттєві втрати і не припиняють спроб атакувати по всій лінії фронту.

"Цілком очевидно, що путінський наступ зав’яз на корені і жодних варіантів його результативного просування немає і не буде, відповідно, я можу ставити тільки на український контрнаступ. Це очевидно”, — сказав Селезньов.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк днями заявляв, що Україна може розпочати контрнаступ упродовж наступних двох місяців. Утім, ЗСУ для цього необхідні ракети більшої дальності.

На думку Михайла Подоляка, ключові події у війні мають статися вже 2023 року. Однак це має бути несподіванкою для ворога, тому сьогодні важливо менше говорити про майбутній контрнаступ ЗСУ, щоб мінімізувати ризики.

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