Коли ЗСУ підуть в контрнаступ та що на нього впливає: прогноз екстрасенса

Контрнаступ ЗСУ може відбутися ближче до кінця квітня. Станеться це тоді, коли Україна отримає основну частину озброєння.

Українська армія може розпочати контрнаступ наприкінці квітня. Проте станеться це тоді, коли наша армія отримає основну частину озброєння від партнерів.

Про це в інтерв’ю “Уніан” розповіла екстрасенс Людмила Хомутовська.

“Попри те, що зараз ми маємо суперечливі відомості щодо того, чи буде контрнаступ, можу сказати, що він буде. Це відбуватиметься ближче до кінця квітня, бо ми отримаємо основну частину допомоги, яку нам обіцяли. Поки що обстрілів у нас буде менше, але не думайте, що Росія сяде й буде чекати. Однозначно вони чинитимуть опір, буде боротьба. Тому контрнаступ, в результаті якого переможе Україна, буде через боротьбу і великі втрати”, - зазначила Хомутовська.

Вона також додала, що нашу державу чекають економічні проблеми та скандали.

Нагадаємо, що західні літаки, зокрема F-16, можуть якісно посилити як оборонні, так і наступальні спроможності України.

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