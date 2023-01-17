Коли ЗСУ повністю звільнять Херсонщину: в облраді відповіли, чи варто говорити про терміни

Чи вдасться повністю звільнити Херсонщину до літа 2023 року, як припускають деякі експерти?

Перший заступник голови Херсонської облради зазначив, що військові України не використовують план бліцкриг та масштабних наступальних операцій у звільненні Херсонщини від окупантів.

Він також наголосив, що важливо зберігати інформаційну тишу, коли йдеться про рух ЗСУ та військову ситуацію на лівобережжі Дніпра.

Про це йшлося під час розмови Юрія Соболевського, першого заступника голови Херсонської облради, із кореспонденткою ТСН.ua.

"Це може статися раніше, пізніше... Найголовніше, що це відбудеться. Не лише Херсонщину. Ми повернемо всі наші території. Наразі тактика ЗСУ, що застосовується на лівобережжі, аналогічна тій, що була під час звільнення правобережжя", - зазначив він.

За його словами, військові України не використовують план бліцкриг та масштабних наступальних операцій.

"Ми зберігаємо життя наших військових. Це найголовніше", - додав заступник голови Херсонської облради.

Також він не став надавати будь-які прогнози та говорити про терміни звільнення Херсонщини від ворога.

Обстріли Херсона: що відомо

15 січня, уламки снарядів пошкодили лише територію критичної інфраструктури Херсона, але не зачепили будівлі.

Нагадаємо, 16 січня, росіяни обстріляли дитячу лікарню в Херсоні – у неонатальному корпусі вибито близько 30 вікон.

17 січня, ворог обстріляв підприємство критичної інфраструктури у місті. Це вже другий удар по підприємству.

Також в окупованій Каховці на Херсоншині росіяни припинили роботу місцевого протитуберкульозного закладу для громадян, щоб лікувати окупантів.

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