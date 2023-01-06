Коли ЗСУ повністю звільнять Україну від окупантів: прогноз військового експерта

Збройні сили України 2023 року можуть зачистити від окупантів всі українські території, захоплені Росією після 24 лютого. Але на звільнення Криму варто чекати не раніше, ніж через рік.

Такий прогноз озвучив в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

Експерт вважає прогнози щодо повної деокупації України 2023 року "дуже оптимістичними".

"На мій погляд, для того, щоб звільняти кожну локацію, необхідний підготовчий період, створення умов для звільнення. Деякі локації можливо звільняти комбіновано. Наприклад, якщо ми кажемо про південь, то можна звільняти Запорізьку область, лівобережну Херсонщину та частину південної Донеччини комбіновано, в один і той самий час, якщо на це буде достатньо ресурсів", - вважає він.

Також читайте Контрнаступ ЗСУ і загроза нападу на Київ: чого очікувати на фронті 2023 року

Як пояснив Коваленко, створення умов для ефективного контрнаступу потребує підготовчого періоду приблизно в 3-4 місяці:

"Саме харківський контрнаступ це продемонстрував. Своєю чергою, на правобережній Херсонщині формувалися умови втечі окупантів фактично з травня".

На його погляд, ЗСУ 2023 року "зможуть звільнити фактично всю територію України, яку окупували 2022 року".

"Також частково ми зможемо звільнити території, які були окуповані з 2014 року. Але залишаться деякі території, які були окуповані в 2014 році... В першу чергу мені здається, що це тимчасово окупований півострів Крим. Його звільнення може розпочатись 2023 року, особливо коли вийдемо до адміністративної межі, але ми повністю зможемо звільнити півострів від окупантів 2024 року", - прогнозує експерт.

Нагадаємо, керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов не виключає, що війна в Україні може завершитися до літа 2023 року.

"Я сподіваюся на це дуже сильно", — сказав Буданов, оцінюючи можливість завершення війни до літа.

Президент Володимир Зеленський вважає, що війна припиниться у двох випадках – коли Україна здобуде перемогу, або коли Росія сама визнає поразку.

Радник голови ОПУ Михайло Подоляк вважає, що війна може закінчитися зі звільненням ЗСУ якогось великого міста, після чого РФ буде змушена піти з решти окупованих територій.

Читайте також: