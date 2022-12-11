Коли ЗСУ відновлять активний контрнаступ: Резніков розповів про умови

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що Сили оборони відновлять активні контрнаступальні дії, коли ґрунт замерзне й стане більш твердим для легшого проходу техніки.

Про це Резніков сказав під час пресконференції з міністром оборони Швеції Полом Йонсоном в Одесі.

За його словами, саме погодні умови - перехід від сухої осені до ще не морозної зими – заважають рухатися колісній техніці.

Тож, коли вогкий ґрунт замерзне, ЗСУ будуть продовжувати контратаки, кампанію зі звільнення наших територій.

"Я думаю, що це зменшення активності має місце через погодні умови. Але українські Збройні сили не думають зупиняться", – зазначив Резніков.

Міністр також наголосив, що план України "дуже простий – це звільнення всіх тимчасово окупованих територій України до стану на 1991 рік, коли були міжнародно визнані кордони України".

Росіяни, які воюють із цивільним населенням, щоб схилити українську владу до переговорів на своїх умовах, не досягнуть успіху.

"Ця війна – це війна ресурсів, і ці ресурси так само в них зменшуються", - сказав міністр.

Тим часом в Україні найближчим часом очікуються опади, туман та прохолодна температура повітря на заході і тепла - на півдні.

Також синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища.

Зазначимо, що ворог готується до здачі територій на лівому березі Херсонської області. Про це повідомив військовий експерт Михайло Притула. Так відбувається через погану логістику загарбникам важко утримувати лівобережжя Херсонщини.

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