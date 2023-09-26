Коли ЗСУ вийдуть до Азовського моря і як це вплине на деокупацію Криму: прогноз експерта

Військовий експерт, полковник запасу Романом Світан очікує, що Сили оборони зможуть вийти до Азовського моря до кінця 2023 року.

Про це військовий розповів в інтерв'ю Главред.

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Він наголосив, що для цього Україна не потребуває ракети великої дальності чи авіації.

"Авіації до цього часу у нас точно не буде. Ракети великої дальності призначені в основному для роботи по Криму. А ті ракети, які нам потрібні для виходу на Азовське узбережжя, у нас уже є – передача Storm Shadow і SCALP допомогла в цьому сенсі. Нам також потрібні ракети малої дальності і некеровані реактивні снаряди, наприклад, М26 для HIMARS – ці снаряди потрібні для роботи HIMARS в режимі РСЗВ по ближніх рубежах", - зазначив він.

Світан додав, що від погоди залежить, куда Сили оборони зможуть дійти на півдні.

"Якщо буде можливість вийти південніше Токмака, Волновахи і Чернігівки, тобто південніше залізниці, там почнуться приазовські піски, а, відповідно, погода не так сильно буде на нас впливати. Мокрий пісок – це хороша поверхня для руху гусеничної техніки. Траки себе добре показують саме на вологому піску. Тож ми будемо рухатися без проблем", - сказав експерт та наголосив, що "потрібно до дощів вийти південніше залізниці".

"Вікно можливостей ще є, близько місяця. Ми можемо це питання вирішити. А далі, до кінця року, ми можемо дійти до Азовського узбережжя і виконати основне стратегічне завдання – перерізати сухопутний коридор до Криму", - підсумував Світан.

Нагадаємо, у цьому ж інтерв'ю Світан спрогнозував, коли ЗСУ зайдуть у Крим.

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