Коли ЗСУ вийдуть до Азовського моря і як це вплине на деокупацію Криму: прогноз експерта

Важливу роль на фронті відіграють погодні умови, наголосив Світан.
Військовий експерт, полковник запасу Романом Світан очікує, що Сили оборони зможуть вийти до Азовського моря до кінця 2023 року.
Про це військовий розповів в інтерв'ю Главред.
Він наголосив, що для цього Україна не потребуває ракети великої дальності чи авіації.
"Авіації до цього часу у нас точно не буде. Ракети великої дальності призначені в основному для роботи по Криму. А ті ракети, які нам потрібні для виходу на Азовське узбережжя, у нас уже є – передача Storm Shadow і SCALP допомогла в цьому сенсі. Нам також потрібні ракети малої дальності і некеровані реактивні снаряди, наприклад, М26 для HIMARS – ці снаряди потрібні для роботи HIMARS в режимі РСЗВ по ближніх рубежах", - зазначив він.
Світан додав, що від погоди залежить, куда Сили оборони зможуть дійти на півдні.
"Якщо буде можливість вийти південніше Токмака, Волновахи і Чернігівки, тобто південніше залізниці, там почнуться приазовські піски, а, відповідно, погода не так сильно буде на нас впливати. Мокрий пісок – це хороша поверхня для руху гусеничної техніки. Траки себе добре показують саме на вологому піску. Тож ми будемо рухатися без проблем", - сказав експерт та наголосив, що "потрібно до дощів вийти південніше залізниці".
"Вікно можливостей ще є, близько місяця. Ми можемо це питання вирішити. А далі, до кінця року, ми можемо дійти до Азовського узбережжя і виконати основне стратегічне завдання – перерізати сухопутний коридор до Криму", - підсумував Світан.
Нагадаємо, у цьому ж інтерв'ю Світан спрогнозував, коли ЗСУ зайдуть у Крим.
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