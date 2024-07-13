Коли ЗСУ зможуть провести контрнаступ: оцінка Заходу та США

Наразі Україна вирішує свої проблеми з живою силою та формує кілька нових бригад.

За оцінкою офіційних осіб Заходу та США, Збройні сили України не зможуть провести широкомасштабну контрнаступальну операцію до 2025 року.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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На думку західних посадовців, українські військові продовжуватимуть оборонятися протягом наступних шести місяців.

"Українські сили вже намагаються перехопити тактичну ініціативу, проводячи обмежені контратаках. Однак на окремих ділянках фронту українські війська можуть мати змогу проводити обмежені контрнаступальні операції, навіть перебуваючи переважно в обороні, залежно від надходження західної допомоги", - зазначили американські аналітики.

В ISW посилаються на статтю New York Times, у якій високопоставлений чиновник НАТО заявив, що Україні доведеться чекати додаткової допомоги Заходу та розгорнути більше своїх сил на лінії фронту, перш ніж проводити контрнаступальні операції, і що Україна.

А високопоставлений чиновник з питань оборони США заявив, що українські сили залишатимуться в обороні протягом наступних шести місяців (до січня 2025 року) і що російська армія наврядчи завоює значні позиції протягом цього часу.

"Наразі російські сили навряд чи зможуть досягти значних в оперативному відношенні успіхів в Україні, а сформульована теорія перемоги президента Росії Володимира Путіна спрямована на те, щоб російські війська здійснювали послідовне поступове просування замість того, щоб здійснювати швидкі маневри, важливі в оперативному плані", - вважають в ISW.

Аналітики зауважують, що наразі Україна вирішує свої проблеми з живою силою та формує кілька нових бригад, "які Україна могла б взяти на себе для підтримки протидії ініціативі, а надання західної допомоги у сфері безпеки, необхідної для оснащення цих бригад, визначить, коли і в якому масштабі Україна зможе спробувати перехопити цю ініціативу".

Нагадаємо, за даними Генштабу, триває бій в двох локаціях біля Часового Яру.

Новини 00:00 13 липня. Коли F-16? бої на Бахмутському напрямку, українці на Олімпіаді

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