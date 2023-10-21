Коли ЗСУ зможуть відкинути авіацію РФ від лінії фронту і припинити її "бомбовий терор": відповідь експерта

Коли в Україні будуть F-16 з ракетами AMRAAM, ЗCУ відкинenm авіацію ворога на приблизно 140 км від лінії зіткнення.

Збройні сили України зможуть відкинути авіацію РФ від лінії фронту і припинити її "бомбовий терор" тоді, коли отримають літаки F-16.

Про це сказав військовий експерт Павло Нарожний в ефірі телемарафону 21 жовтня.

"Мій прогноз, що ми отримаємо F-16 наприкінці лютого-на початку березня. Як це змінить ситуацію. У F-16 роль в першу чергу винищувача. Тобто його завдання – це відкинуть максимально далеко авіацію противника. Зараз ворог активно використовує (ми бачимо величезну кількість повідомлень в Херсонські області, на Донеччині) свої бомбардувальники, з яких вони скидають КАБи, керовані авіаційні бомби. На жаль, це дуже серйозна зброя і якось ми поки що завадити їй не можемо. Завадити їй можемо, тільки збиваючи бомбардувальники. Так, ми за останні 10 днів збили п'ять Су-25, доволі серйозна цифра, але все одно у ворога вони є, все одно вони цю авіацію будуть використовувати, - каже експерт.

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За словами Нарожного, коли в Україні будуть F-16 з ракетами AMRAAM, які вже законтрактовані, це означає, що ЗСУ відкинуть авіацію ворога на приблизно 140 кілометрів від лінії зіткнення. Іншими словами, окупанти не зможуть використовувати КАБи, у яких максимальна теоретична дальність 70 кілометрів, це по-перше. По-друге, F-16 – це багатоцільовий літак, він не тільки винищувач, він не тільки проти літаків працює.

"Ми так само зможемо використовувати бомби JDAM – ті самі керовані бомби... Ми зможемо використовувати протикорабельні ракети з пуском з літаку. Тобто у нас відкриються геть інші можливості, але, на жаль, це буде вже більш реалістично вже навесні, приблизно в березні", - резюмував експерт.

Нагадаємо, у Сполучених Штатах очікують, що перші винищувачі F-16 надійдуть до України вже весною. Таку думку висловив на пресконференції у Брюсселі міністр оборони США Ллойд Остін.

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