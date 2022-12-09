Коли ЗСУ звільнять Луганщину: прогноз від Гайдая

Очільник ОВА переконаний, що українські війська за зиму зможуть вийти на лінію 2014 року в Луганській області.

Очільник ОВА Сергій Гайдай прогнозує, що наприкінці зими ЗСУ зможуть вийти на Луганщині на лінію розмежування 2014 року, а протягом 2023 року – звільнити всю область.

Про це Гайдай розповів у інтерв’ю, відеоуривок з якого опублікував у Мережі.

"Я б дуже хотів, щоб ми на Новий рік зайшли в Кремінну. Я впевнений, що наприкінці зими ми можемо вже вийти на кордони лінії розмежування, де була окупація з 2014 року. Ну, і врешті-решт – в 2023-му звільнити всю Луганську область", – сказав очільник ОВА.

Водночас він зазначив, що українським захисникам буде дуже важко.

"Враховуючи те, наскільки вони (окупанти – ред.) підготувалися, скільки стягнули туди сил і засобів і всього, буде дуже важко", – сказав Гайдай.

Він також заявив, що переконаний у перевазі українського військового командування над російським.

"Наші керівники військові набагато розумніші й грамотніші, ніж їхні опоненти з Росії. Тому що ми бачимо – ті розбиваються об міста. (…) Для них людина – це взагалі ніщо, їх кидають пачками", – розповів очільник Луганщини.

Нагадаємо, раніше Гайдай поінформував, що окупанти стягують до міст Луганщини багато військової техніки. Водночас загарбники будують другу лінію оборони в Старобільську і це може означати, що "в найближчому майбутньому зі Сватовим та Кремінною їм доведеться попрощатися".

За оцінками військового експерта Романа Світана, взимку ЗСУ можуть просуватися з-під Сватового в напрямку Щастя, що допоможе деокупувати північ Луганщини з подальшим виходом на обласний центр.

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