Коли ЗСУ звільнять Маріуполь, Мелітополь і Крим: аналіз від американського генерала

На думку Годжеса, через два місяці українські війська зможуть перейти на наступну стадію - визволення Криму.

Україна може звільнити Маріуполь та Мелітополь до січня 2023 року, а після того розпочнеться звільнення Криму.

Про це заявив колишній командувач сухопутних сил США у Європі, генерал-лейтенант Бен Годжес в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

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За його словами, поблизу Херсона в України буде можливість користуватися Himars та іншими далекобійними ракетами та руйнувати логістичні ланцюжки Росії. Це допоможе українським силам, які вже рухаються до Маріуполя, просуватися на південь.

"Я думаю, йдеться про 7-8 тижнів. Ще два місяці боїв і, на моє переконання, українські сили дійдуть до того стану, в якому вони зможуть почати наступну стадію - це визволення Криму. І врешті я дивлюся на російські сили - їхня логістика жахлива, солдати не хочуть там бути. Злочинне використання солдатів, які нетреновані і неукомплектовані - вони не зможуть витримати тиск в боях", – підсумував Годжес.

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