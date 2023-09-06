Колись був найбільший торговий хаб: як зараз виглядає Азовський ринок у Маріуполі (відео)

До повномасштабного вторгнення Росії Азовський ринок у Маріуполі був найбільшою торговою точкою міста. Тепер від нього залишилось лише згарище.

Влада Маріуполя показала, що залишилося від Азовського ринку у Маріуполі.

Кадри руїн з'явилися на Telegram-сторінці Маріупольської міської ради.

На відео видно, що від колись величезного ринку залишилось лише згарище. Хоча до повномасштабного вторгнення це був один з торгових хабів, який сприяв розвитку економіки та торгівлі міста. Російські окупанти зруйнували все.

"Під час блокади міста російські окупанти його зруйнували. Потім перетворили його на склад мертвих автівок мирних маріупольців. Машини були пошкоджені через обстріли. Це лишило людей можливості на порятунок", - розповіли у міськраді Маріуполя.

Нагадаємо, у Лівобережному районі Маріуполя, який росіяни найактивніше знищували, вони вирішили створити картинку відновлення міста. Так, росіяни асфальтують знищену власними руками дорогу для пропагандистських сюжетів.

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