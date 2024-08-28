Колишні в'язні, що воюють на фронті, відверто зізналися, як до них насправді ставляться у війську

Колишні в'язні, які долучилися до 5-ї окремої штурмової бригади, розповіли, як до них насправді ставляться у війську.

Про це йдеться у репортажі hromadske.

За їхніми словами, жодної дискримінації вони не відчувають: "Тут до нас ставляться як до військовослужбовців. Як до людей. Те, що ми були в тюрмі – це все забуто".

Зі свого боку, командир взводу Хома зазначив, що з ексув'язненими максимально намагаються на цю тему не розмовляти, щоб вони швидше все викинули з голови.

"На цей момент вони всі – військовослужбовці, мої побратими. Ми стараємося їхнє минуле просто зіжмакати і викинути, щоб вони забули, що то взагалі вони були", - розповів командир.

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Новоспечений штурмовик на ім'я Олександр зазначив, що тепер у нього з'явилась можливість почати життя з чистого аркуша: "Пробуємо. Нова сім'я, нові обставини, нові реалії життя, нові можливості. Справді, деякі могли б він очікувати, що ми – голодні, просиділи по 5-6 років, зараз дорвемось – тут буде паті. Ми розуміємо, куди ми прийшли, що від нас вимагають і що нам треба робити. Люди з головами, у яких не перекотиполе, а якась трохи сіра речовина булькає".

Також колишні ув'язнені відповіли, що жодної додаткової охорони у них немає, оскільки вони "не звірі". Натомість, за словами командира, іноді мобілізовані набагато гірше поводяться.

"У нас є я. Вони мене слухають. Ніхто нікуди не тікає. Хотіли б вони втекти – вони б уже давно пішли. Поводяться нормально, все адекватно. Їсти готують, прибирають, не п'ють, у них немає такого. Це у мобілізованих є з цим проблеми – понапиваються, як свині, валяються, у запій. Хлопцям треба давати можливість відновитися у соціумі", - прокоментував Хома.

Нагадаємо, як у Великій Британії відбуваються навчання воїнів ЗСУ і чому туди можуть потрапити не всі. За два роки вишкіл пройшли 45 тисяч українців.

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