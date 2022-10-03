Колишній директор ЦРУ пояснив, яку відповідь отримає РФ на ядерний удар по Україні

У США обіцяють жорстко відреагувати на можливе застосування Росією ядерної зброї.
США та їхні союзники знищать російські війська та техніку на території України, а також потоплять Чорноморський флот, якщо президент Росії Володимир Путін застосує ядерну зброю в Україні. США серйозно сприймають погрози Путіна, проте наразі реальних доказів, що РФ збирається застосувати зброю масового знищення немає.
Про це в інтерв’ю ABC News заявив колишній директор ЦРУ та генерал армії у відставці Девід Петреус.
"Якщо гіпотетично уявити, що Росія завдасть ядерного удару по Україні, США і країни НАТО об’єднають зусилля для знищення російської армії в Україні, а також кожного корабля ЧФ РФ в окупованому Криму та Чорному морі", - заявив генерал.
На його думку, такого удару від США та союзників буде достатньо і не доведеться завдавати ядерного удару.
"Ми знищимо всі сили, які зможемо побачити та ідентифікувати на полі бою в Україні та Криму, а також усі російські кораблі у Чорному морі, – додав він.
Нагадаємо, 21 вересня президент РФ Володимир Путін анонсував проведення псевдореферендумів на захоплених територіях. Водночас він погрожував застосувати ядерну зброю для "захисту".
В українській розвідці вважають, що РФ може завдати тактичного ядерного удару по Україні. Ціллю може стати знищення державності нашої країни, а також переривання контрнаступу ЗСУ. В разі реального застосування такої зброї під загрозою буде не лише Україна, а й Чорноморський регіон.
"Ми пам'ятаємо історію Чорнобиля. Цілком ймовірно, що ми матимемо чергову катастрофу на нашій території, у Східній Європі", — заявив представник ГУР Вадим Скібіцький.
Ядерна зброя — це смертоносна зброя, яку винайшло людство. Чинники ураження ядерної зброї такі:
- ударна хвиля
- світлове випромінювання
- проникальна радіація
- радіоактивне зараження
- електромагнітний імпульс
В разі наземного ядерного вибуху близько половини енергії йде на утворення ударної хвилі та вирви у землі. Саме ударна хвиля створює найбільшу кількість руйнувань. Вона є ущільненням у повітрі, яке рухається із надзвуковою швидкістю.
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