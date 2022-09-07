Колишній французький генерал назвав реальний термін, за скільки Україна може звільнити Херсон

За словами колишнього французького генерала, український контрнаступ "просувається добре".

Проце заявив колишній голова військової місії Франції при ООН генерал Домінік Трінкан в інтерв’ю France 24.

Він також додав, українське військове керівництво методично підготувало контратаку на півдні Херсонської області, розпочавши наступ на "майже всій південній лінії фронту".

"Росіяни, здається, здивовані методами, застовані проти них українською армією. Знищення складів боєприпасів і матеріально-технічних вузлів, зокрема залізниці, значно дестабілізувало їх. Сьогодні, якщо сили, розташовані на захід від Дніпра, більше не будуть отримувати снаряди, вони більше не зможуть захищатися. Якщо вони більше не отримають запасів, це буде драматично для деяких підрозділів. Я думаю, що до зими українці могли б захопити весь правий берег Дніпра, включно з містом Херсон", - сказав він.

Нагадаємо, як пише іноземне видання CNN, за словами високопосадовців США та українських чиновників, які захотіли залишитися анонімними, ЗСУ прагнуть повернути Херсон і більшу частину області до кінця 2022 року.

Плани росіян щодо "референдумів" приречені на провал: українці це довели

Читайте також: