Колишній генсек НАТО вважає, що знищення Кримського мосту Україною - це законна мета

Колишній командувач силами НАТО Філіп Брідлав вважає, що Україна має повне право завдати удару по Кримському мосту, що з'єднує материкову Росію з півостровом.

Американський генерал впевнений, що удар українськими силами по Керченському мосту буде виправданим за російську агресію.

Про це заявив американський генерал, колишній командувач силами НАТО Філіп Брідлав, повідомляє The Times.

За його словами, для нищівного удару по мосту можна використати ракети Harpoon.

"Керченський міст - законна мета. Мене зовсім не дивує, що росіяни стурбовані Керченським мостом. Для них це неймовірно важливо. Тепер, коли Захід дав Україні ракети "Harpoon", я думаю, у росіян є всі підстави хвилюватися щодо того, що Україна здійснить атаку на міст", - заявив Брідлав.

Раніше радник керівника Офісу президента Олексій Арестович запевнив, що українські захисники обов'язково вдарять по Кримському мосту, але для цього має настати "правильний момент".

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