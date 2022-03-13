Колишній головнокомандувач британської армії закликав НАТО розглянути можливість ліквідації Путіна

На думку британського полковника, ліквідація Путіна - це єдиний варіант припинити війну.

НАТО слід розглянути всі варіанти усунення від влади президента країни-агресорки Володимира Путіна, зокрема і його ліквідацію.

Про це заявив колишній головнокомандувач британської армії полковник Річард Кемп, який командував британськими військами в Афганістані, пише The Mirror.

Кемп зазначив, що, незважаючи на те, що вбивство може бути неприйнятним для багатьох людей, але таке рішення може бути єдиним способом покласти край війні та запобігти майбутнім конфліктам в Європі.

"Якби справа дійшла до вбивства, це могло б бути неприємним для багатьох, але його життя не має більшої цінності, ніж життя тисяч людей, яких він уже вбив в Україні та в інших місцях, і може вбити в майбутньому. Найкраще було б, якби Путіна повалили, заарештували і судили або в Росії, або в Міжнародному кримінальному суді. Але ці варіанти навряд чи коли-небудь відбудуться", - сказав він.

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