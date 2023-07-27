Колишній капітан 1-го рангу пояснив, як Україна може використовувати морські дрони

Для морських дронів є багато цілей у Чорному морі.

Україна може використовувати морські дрони щонайменше для вирішення трьох задач.

Таку думку висловив капітан ВМС першого рангу у відставці Андрій Риженко, інформує LIGA.net.

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Він заявив, що морські дрони можна використовувати для розмінування прибережних зон, ними можна проводити розвідку, а також завдавати ударів по противнику.

Риженко заявив, що морські дрони найкраще підходять для атак на стаціонарні цілі — порти, кораблі на якорі, гідроспоруди тощо.

Атакувати швидкісні кораблі та катери складніше, оскільки для цього потрібно постійно оновлювати інформацію про місцеперебування судна. Крім того, 70 кг вибухівки можуть пошкодити корвет чи фрегату, але не знищити їх.

Більше ефективно буде атакувати цивільні судна, на яких Росія возить зброю через Босфор. Такі цілі повільні та йдуть за визначеним маршрутом.

Втім, дрони вже атакували посеред моря розвідувальний корабель "Іван Хурс". А в ніч проти 25 липня, за повідомленням Міноборони РФ, спробували атакувати патрульний корабель "Сергій Котов", який росіяни, як вважають британці, відрядили на перехоплення цивільних суден

"Дрони – це дуже гарна і cost-effective складова москітного флоту", – підсумував Риженко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські загарбники зробили деяку перерву в обстрілах південної частини України, але кількість атак впала не сильно.

Крім того, ми раніше інформували, що Україна в новому пакеті допомоги від Сполучених Штатів отримає партію крихітних нанодронів Black Hornet, які використовуються для проведення розвідки.

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