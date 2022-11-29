Колишній куратор військово-промислового комплексу РФ воює "проти НАТО" у натівській екіпіровці: фото

Рогозін чомусь не обрав комплект "Ратник", який нахвалював і вимагав поставити на озброєння в Росії ще у 2013 році.

Колишній куратор військово-промислового комплексу РФ Дмитро Рогозін "воює проти НАТО" у натовському екіпіруванні. Його одяг та боєкомплект коштує близько мільйона рублів.

Про пише Telegram-канал "Можемо пояснити".

Першими на непатріотичне обмундирування "голови групи радників у зоні "СВО" звернули увагу у своїх каналах обурені воєнкори.

Telegram-канал "МО" проаналізував фото Рогозіна та зрозумів обурення російських військових кореспондентів

Одягнений колишній очільник "Роскомоса в австрійську куртку Carinthia (до мобілізації коштувала до 80 тис. руб. – 48 тис. грн ) Носить турецький бронежилет фірми BIKATEX Військори дивуються, чому його, а не комплект "Ратник", який нахвалював і вимагав поставити на озброєння ще у 2013 році.

У жилеті — ріжки для німецького пістолета-кулемета MP-5 (у "Матриці" його використав Нео у перестрілці зі спецназом) та магазини до американського автомата FN SCAR-H, зброї рейнджерів. Ціни стволів - від 350 тис. руб. (від 211,5 тис. грн).

Рогозін також позує з модифікацією американської штурмовою гвинтівкою AR-15 та пістолетом, схожим на Glock-18.

Навіть черевики — словацькі (Zephire, від 25 тис. руб (15 тис. грн).

З російського у Рогозіна лише шолом від "Армокому" (ціна від 120 тис. руб. (72,5 тис. грн).

Нагадаємо, у Росії Депутат Думи Югри (Ханти-Мансійський автономний округ – ред) переплутав мікрофон з мікроскопом.

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