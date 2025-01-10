Колишній лідер донецьких сепаратистів закликав припинити війну: у чому причина

Губарєв стверджує, що росіянам не потрібно більше розширювати "життєвий простір".

Колишній "народний губернатор" Донбасу, лідер донецьких сепаратистів та російський колаборант Павло Губарєв заявив, що Росія зазнала величезних втрат, тому їй терміново потрібен мир і війну треба припинити.

На інтерв’ю цього воєнного злочинця російському “воєнкору” Максиму Калашнікову звернув увагу український блогер Денис Казанський.

У цій розмові Губарєв стверджує, що росіянам не потрібно більше розширювати "життєвий простір", вистачить і тієї землі, яка є, тому воювати більше не треба.

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Олега Царьова та інших людожерів, які вимагають воювати до перемоги, він назвав злочинцями.

“Якщо вже такі фанатики, як Губарєв, так заговорили, значить рівень втрат РФ і справді перевищив больовий поріг”, - зауважив Денис Казанський.

Нагадаємо, держава-агресорка набирає до війська менше особового складу, ніж втрачає на полі бою. Зокрема, про це свідчать дослідження німецьких спеціалістів.

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