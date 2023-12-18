Дмитро Табачник, який в минулому був міністром освіти в Україні, співпрацює зі зрадниками Балицьким і Сальдо. Його компанії причетні до вивезення зерна з окупованих територій.

Про це йдеться в сюжеті “Телебачення Торонто”.

Як зазначається, СБУ підозрює Табачника у державній зраді. Він зараз веде агробізнес на тимчасово окупованих територіях нашої держави. Журналісти “Телебачення Торонто” отримали частину листування ексміністра у період із 2019 до кінця 2022 року. В них він спілкується, зокрема, з колаборантами.

Табачник перебуває зараз в тимчасово окупованому Криму, де має свій бізнес. Він причетний до незаконного вивезення зерна окупантами з території України. Крім того, зрадник особисто допомагав російським військовим у Херсонській і Запорізькій областях та співпрацював із ФСБ РФ ще до повномасштабного вторгнення.

Його фірми "Оріана-Агро" й "Солекс" оформлено на довірених осіб. Табачник постачав викрадену техніку представнику Кадирова Мураду Саїдову. Зрадник, зокрема, лобіював перед Кремлем збільшення витрат на користь окупаційного так званого "губернатора" Запорізької області Балицького.

Табачник також підтримував зв'язок з Євгеном Сулімою – українським професором і своїм колишнім першим заступником у МОН. Він у 2026 році жив у Москві та працював професором у Московському державному університеті. Тоді ж він отримав російське громадянство, яке є дійсним і зараз.

Водночас у 2020 році Суліма повернувся до України та перебуває тут і зараз. До 2023 року він працював професором кафедри філософії та політології в Університеті державної фіскальної служби, а також на кафедрі психології та соціально-гуманітарних дисциплін у Київському інституті водного транспорту. Після тиску активістів був звільнений.

Саме Суліма міг надавати Табачнику інформацію про кадрові перестановки. Три роки тому він повідомляв, кого можуть призначити на посаду очільника МОН.

Табачник також мав зв’язок з Ольгою Кравченко, яка керувала юридичним департаментом Міністерства освіти, коли той був міністром. Станом на грудень 2023 року вона очолює юридичний департамент у Міністерстві відновлення. Кравченко продовжувала спілкуватися з Табачником навіть після того, як він втік та відкрито перейшов на бік РФ. Вона навіть їздила з Табачником на відпочинок у Дубай у 2021 році, коли ексміністр уже перебував у розшуку.

Нагадаємо, що Залужний прокоментував мобілізацію в Україні та запропонував зміни.

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