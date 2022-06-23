Колишній посадовець херсонської поліції скоїв самогубство після російського полону

Ексначальник поліції громадської безпеки Херсонщини Олег Худяков пробув у полоні окупантів тиждень.

Колишній керівник служби громадської безпеки Головного управління Нацполіції України в Херсонській області Олег Худяков скоїв самогубство після звільнення з полону російських загарбників.

Про це повідомило в четвер, 23 червня, херсонське видання "Мост" з посиланням на свої джерела в правоохоронних органах.

Як йдеться в публікації, 51-річного Худякова раніше викрали російські окупанти. Він перебував у полоні упродовж тижня.

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"Дуже ймовірно, що окупанти, які на Херсонщині не можуть сформувати свою "поліцію" з місцевих кадрів і шукають людей з досвідом роботи в правоохоронних органах, намагалися примусити Худякова до співпраці. Вірогідно мали місце погрози стосовно членів сім'ї поліцейського (у нього лишилися дружина і син) або інших близьких. Тому за відсутності іншого варіанту вирішити цю проблему, не ставши зрадником, Олег Худяков прийняв страшне рішення", – пишуть журналісти.

Як наголошується в публікації, на відміну від багатьох колег, Олег Худяков не мав політичної упередженості, завдяки чому підтримував рівні стосунки з представниками різних політичних сил і завжди намагався мирно вирішити всі конфлікти. Під час подій Євромайдану Худяков підтримував конструктивні стосунки з учасниками протестних акцій, не приховуючи свого негативного ставлення до намірів тодішнього керівництва МВС активно застосовувати силу. Багато в чому завдяки саме Худякову події кінця 2013-го - початку 2014-го року в Херсоні пройшли без значних загострень.

З 2020 року Олег Худяков працював радником начальника ГУ Нацполіції в Херсонській області й провідним консультантом з питань громадської безпеки.

Нагадаємо, активність українських партизанів ускладнює зусилля російських військових у встановленні окупаційного режиму на Херсонщині. Також повідомляється про значний тиск в області на російські війська з боку ЗСУ.

ЗСУ просуваються до Херсона! – військовий експерт Дмитро Снєгирьов

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