Колишній посол США в Україні розповів, за яких умов Путін може застосувати ядерну зброю

Путін може застосувати ядерну зброю у випадку, якщо НАТО порушить кордони Росії.

Російський диктатор Володимир Путін продовжує лякати заявами щодо можливісті використання ядерної зброї, утім, на практиці він до цього не готовий.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua розповів колишній посол США в Україні директор Центру Євразії в Atlantic Council Джон Хербст.

"Путін та інші посадовці в Росії часто говорять про таку можливість, ба більше виступають із загрозами. Спершу воно говорили про те, що український контрнаступ у вересні може стати причиною цього. Згодом такі погрози почали лунати після рішення Фінляндії та Швеції вступити в НАТО. Утім, цього досі не сталося". Це можливо лише у випадку втручання НАТО у війну, - каже Хербст.

На його думку, заяви Путіна залишаться лише заявами.

Ядерна зброя

Військовий експерт Сергій Грабський заявив, що Росія не тестувала свою ядерну зброю, тож є певні сумніви щодо її "терміну придатності".

Днями розвідка Норвегії повідомила, що Росія вперше выд часу розпаду СРСР вивела в Балтійське море кораблі Північного флоту з тактичною ядерною зброєю на борту

У разі застосування Путіним ядерної зброї, сім'ї еліти Кремля також будуть знищені і вони це все знають, каже Ходорковський.

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