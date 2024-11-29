Колишній президент Польщі зробив важливе застереження щодо війни в Україні

Замороження війни без справедливого миру - це гірший варіант.

Колишній президент Польщі Александр Кваснєвський застеріг від ідей замороження війни в Україні без гарантій сталого миру. Адже цей сценарій буде вигідний Кремлеві.

Про це політик сказав у спілкуванні з литовським мовником LRT, повідомила "ЄП".

З його слів, замороження війни без справедливого миру - це гірший варіант з того, що обговорюють як можливий підсумок потенційних перемовин у найближчому майбутньому.

"Звісно, це може виглядати привабливіше, ніж війна, що триває, тому що війна означає, що люди продовжують помирати. Але заморожений конфлікт – це не мир, це лише заморожена війна, і це – думаю – буде на руку Путіну", – наголосив Кваснєвський.

Під час потенційного заморожування війни російський "фюрер" Володимир Путін отримає час перегрупувати армію, а також наростити військове виробництво.

"Це було б трагічно для України, тому що Україні і не поверне втрачені території, і не зможе впевнено планувати майбутнє, не знаючи, коли війна може поновитися. "Для України заморожена війна, яка не є миром – дуже погане рішення. А ще воно створює велику невизначеність назад, бо ми не знаємо, коли Путін знову почне бойові дії", – додав Кваснєвський.

Він продовжив, що це не сприятиме і прогресу України у процесі переговорів про вступ до ЄС. За словами Кваснєвського, головною проблемою сьогодні є Путін і його агресивна, злочинна політика.

"Він хоче всю Україну – не половину, не чверть, а всю, і буде намагатися досягти цього різними способами. Ми повинні це розуміти", – наголосив експрезидент Польщі.

Нагадаємо, диктатор РФ Володимир Путін пригрозив ударами по центрах ухвалення рішень у Києві. З його слів, російський Генштаб та Міноборони наразі підбирають цілі для ударів на території України цією новою ракетою.

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