Колишній радник Путіна розповів, що може зупинити війну РФ проти України

Колишній радник Путіна розповів, що може зупинити війну РФ проти України

Імперські амбіції Путіна є важливішими за добробут росіян.

Російського диктатора Володимира Путіна може зупинити реальне ембарго на російські енергоносії.

Про це в інтерв'ю ВВС сказав колишній головний економічний радник Володимира Путіна Андрій Ілларіонов.

За його словами, Путін міг готуватись до санкцій, які зараз запроваджує Захід проти Росії. А його імперські амбіції є значно важливішими за добробут громадян РФ.

"Якщо західні країни спробують запровадити реальне ембарго на експорт нафти і газу з Росії... я б побився об заклад, що протягом місяця-двох російські воєнні дії в Україні, ймовірно, будуть припинені. Це один із дуже ефективних інструментів, який досі мають західні країни", - наголосив Ілларіонов.

Нагадаємо, перший за століття зовнішній дефолт РФ виглядає фактично неминучим. Західні аналітики припускають, що він може настати протягом 12 місяців, про це свідчить дослідження ICE Data Services.

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