Колишній топменеджер "Газпромбанку" воює за Україну (відео)

Колишній віце-президент російського "Газпромбанку" Ігор Волобуєв доєднався до збройного формування "Легіон Свобода Росії", що воює на боці України.

Боєць закликав і інших росіян вступати до лав легіону, якщо вони ненавидять режим президента РФ Володимира Путіна.

Про це повідомила пресслужба "Легіону Свобода Росії".

"Супер! Мрії збуваються. Я тепер служу в легіоні "Свобода Росії". Хлопці з Росії, якщо ви ненавидите путінський режим і хочете, аби Росія стала вільною, демократичною країною – долучайтеся!" – закликав колишній топменеджер "Газпромбанку".

На опублікованому відео зафіксовано, як Волобуєв бере участь у військових навчаннях, зокрема тренується на полігоні стріляти.

Нагадаємо, у квітні стало відомо, що колишній віце-президент "Газпромбанку" переїхав до України та заявив, що хоче зі зброєю в руках захищати землю, де народився. Сам Волобуєв родом з Охтирки Сумської області.

Історія колишнього віце-президента "Газпромбанку", який втік із Росії захищати Україну

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