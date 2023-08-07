Колишній віце-президент "Газпромбанку" Волобуєв отримав нагороду від ЗСУ

Нагорода була вручена за успішне виконання бойових завдань.
Колишній віце-президент "Газпромбанку" Ігор Волобуєв, який виїхав воювати за Україну, отримав нагороду ЗСУ "Золотий хрест".
Про це сам Волобуєв повідомив у Facebook.
"Служу українському народові!" - написав він.
У розмові з журналістами, Ігор Волобуєв зазначив, що нагорода була вручена "за успішне виконання бойових завдань".
Зазначимо, що нагрудним знаком "Золотий хрест" нагороджуються особи рядового і сержантського (старшинського) складу Збройних сил України за успішне виконання бойових завдань під час проведення об’єднаних, антитерористичних операцій.
Нагадаємо, у квітні 2022 року стало відомо, що колишній віце-президент "Газпромбанку" переїхав до України та заявив, що хоче зі зброєю в руках захищати землю, де народився. Волобуєв родом з Охтирки Сумської області. Нині він служить в Інтернаціональному легіоні при ВСУ.
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