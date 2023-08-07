Колишній віце-президент "Газпромбанку" Волобуєв отримав нагороду від ЗСУ

Колишній віце-президент "Газпромбанку" Ігор Волобуєв, який виїхав воювати за Україну, отримав нагороду ЗСУ "Золотий хрест".

Про це сам Волобуєв повідомив у Facebook.

"Служу українському народові!" - написав він.

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У розмові з журналістами, Ігор Волобуєв зазначив, що нагорода була вручена "за успішне виконання бойових завдань".

"Золотий хрест" належить до відзнак Головнокомандувача ЗСУ / Фото: facebook.com/IgorVolobuev77

Зазначимо, що нагрудним знаком "Золотий хрест" нагороджуються особи рядового і сержантського (старшинського) складу Збройних сил України за успішне виконання бойових завдань під час проведення об’єднаних, антитерористичних операцій.

Нагадаємо, у квітні 2022 року стало відомо, що колишній віце-президент "Газпромбанку" переїхав до України та заявив, що хоче зі зброєю в руках захищати землю, де народився. Волобуєв родом з Охтирки Сумської області. Нині він служить в Інтернаціональному легіоні при ВСУ.

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