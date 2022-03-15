Колишній віцепрем'єр Росії засудив напад Кремля на Україну і підтвердив дискваліфікацію шахістів із РФ

Дворкович зробив досить сміливу заяву.

Колишній віцепрем’єр Росії, а нині президент Міжнародної федерації шахів Аркадій Дворкович заявив, що засуджує війну, яку Росія розв’язала проти України, а також підтвердив дискваліфікацію російських та білоруських шахістів.

Про це він заявив в інтерв'ю американському часопису Mother Jones.

Також читайте У Путіна за напад на Україну відібрали почесний чорний пояс із тхеквондо

"Війни — це найгірше, з чим людина може зіткнутися у житті. Будь-яка війна. Де завгодно. У тому числі ця війна. Війни не просто забирають безцінні життя. Війни вбивають надії та сподівання, заморожують чи руйнують відносини і зв'язки", - сказав Дворкович.

За словами Дворковича, ФІДЕ ухвалила одностайне рішення, висловивши серйозне занепокоєння військовою акцією, яку почала Росія в Україні. ФІДЕ виступає єдиним фронтом проти цієї війни та всіх воєн та засуджує будь-яке використання військових засобів для вирішення політичних конфліктів.

"Я думаю про мирних жителів України, включаючи багатьох гравців, які перебувають у небезпеці та не можуть брати участі у змаганнях або навіть думати про шахи під час війни. ФІДЕ зробить усе можливе, щоб повернути українців і всіх інших до шахів, коли дозволять умови", - повідомив він.

Також читайте Російському шахісту Сергію Карякіну заборонили брати участь у міжнародних турнірах

Він додав, що у ФІДЕ безпосередньо допомагали постраждалим українським сім'ям.

"Ми стежимо за тим, щоб у Росії чи Білорусі не було офіційної шахової діяльності, а гравцям не дозволялося представляти Росію чи Білорусь на офіційних чи рейтингових турнірах, доки не закінчиться війна та українські гравці не повернуться до шахів. І їм будуть гарантовані місця у циклах чемпіонатів світу, незважаючи на пропущені кваліфікаційні змагання. Я знаю, що багато зв’язків уже розірвані. І деякі дружні стосунки навряд чи можна відновити. Але я мрію знову побачити українських та російських гравців, які змагаються один з одним. Не один проти одного, а разом", - наголосив він.

Читайте також: