Колишній військовий передавав Росії дані про ЗСУ, щоб отримати квартиру в Криму: як його покарали

В Одеській області викрили колишнього військового, який був завербований РФ ще 2010 року. На початку повномасштабної війни він отримав завдання шпигувати за ЗСУ на Одещині, за що окупанти пообіцяли йому квартиру в Криму.

Про це повідомляє СБУ.

Зрадник від початку повномасштабної війни збирав інформацію про тренування українських Військово-морських сил в акваторії Чорного моря та бойову підготовку сухопутних підрозділів ЗСУ на полігонах південного регіону, зокрема розрахунків "Джавелінів". Всі дані він передавав російським окупантам. За це зраднику пообіцяли квартиру в Криму, вартістю 200 тисяч доларів.

Його затримала СБУ під час виконання ворожих завдань.

"Як встановили слідчі, ворожим поплічником виявився колишній військовий хімік-розвідник, який до середини 90-х проходив службу у штабі Одеського військового округу. У 2010 році його завербувала російська спецслужба і після кількох тестових завдань перевела його в "режим очікування" до надходження основних вказівок", - йдеться у повідомленні.

Суд визнав зловмисника винним за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Його засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше вдалося викрити російського шпигуна, який готував теракти проти Сил оборони і збирав інформацію із прифронтових регіонів України через декількох агентів, яких курував особисто.

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