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Колишнього футболіста збірної Росії убили на війні

Колишнього футболіста збірної Росії убили на війні

Олексій Бугаєв виступав за збірну Росії з футболу / Фото: із соцмереж

Ексфутболіста завербували на війну у в'язниці, де він відбував покарання за торгівлю наркотиками.

У неділю, 29 грудня, колишній футболіст національної збірної Росії з футболу Олексій Бугаєв, який грав на Євро-2004, був убитий під час війни в Україні.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на російські ЗМІ, які цитують його батька та агента. 

Батько колишнього футболіста Іван Бугаєв підтвердив, що його син був убитий на війні. 

“Це сталося сьогодні", - додав він.

Колишній агент Бугаєва Антон Смирнов уточнив, що через інтенсивні бої неможливо було дістати тіло Бугаєва з поля бою для поховання.

Бугаєв, який помер у віці 43 років, зіграв два матчі за збірну Росії на чемпіонаті Європи 2004 року, а також виступав за московські “Торпедо” і “Локомотив” та інші провінційні команди. Завершив спортивну кар'єру 2010 року у віці 29 років.

У вересні 2024 року Бугаєв був засуджений судом на півдні Росії до дев'яти з половиною років позбавлення волі за звинуваченням у торгівлі наркотиками.

Пізніше він заявив про намір записатися на війну в Україні і став одним із новобранців російської окупаційної армії, яких активно вербують у в'язницях. Повоював недовго.

Нагадаємо, обвинуваченого у спробі зґвалтування студентки російського священника із Єкатеринбурга відправили на війну з Україною.

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