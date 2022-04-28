Колишнього зрадника ЗСУ засудили до 15 років в'язниці: прийшов на війну до України з окупантами

Колишнього зрадника ЗСУ засудили до 15 років в'язниці: прийшов на війну до України з окупантами

Суд засудив до 15 років позбавлення волі колишнього військовослужбовця Збройних сил який повернувся до України з армією країни-агресорки Росії.

Суд визнав винним у державній зраді та дезертирстві ексвійськовослужбовця ЗСУ, якого взяли в полон у складі збройних сил РФ, які увійшли на територію країни з початком війни. Зрадникові призначили максимальне покарання.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Зазначається, що уродженець Дніпропетровської області перебував на військовій службі в Криму 2014-го. Втім, після анексії півострова росіянами зрадив присязі на вірність народу України. Він відмовився виконати наказ про передислокацію військової частини із півострова та вступив на службу до збройних сил РФ.

Через вісім років, 25 лютого, разом зі ще двома колишніми військовими ЗСУ повернувся на територію України у складі окупаційних військ, які увійшли до Нової Каховки у Херсонській області.

Зрадників, які були складі артдивізіону 126-ї окремої гвардійської бригади берегової оборони Російської Федерації, взяли у полон.

Як повідомлялося, мешканка Первомайська Миколаївської області підтримувала збройну агресію Російської Федерації на території України. Через свої акаунти у соцмережах жінка поширювала матеріали, які пропагують створення так званої "Новоросії" на території Донецької, Луганської, Херсонської та Миколаївської областей. Крім того, вона поширювала пропагандистські відео країни-агресорки.

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