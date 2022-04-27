Колишньому офіцеру-зраднику дали 14 років ув'язнення за державну зраду та дезертирство

Ще у 2014 році офіцер присягнув у Криму росіянам, а тепер ще й прийшов вбивати українців.

Сьогодні в столиці судили двох колишніх українських офіцерів, які у 2014 році не вийшли з окупованого Криму зі своїми військовими частинами, а присягнули Росії, йдеться в ТСН.

Цього ж року вже в складі збройних сил РФ перейшли на материкову Україну, щоб воювати проти своїх земляків. Але військовослужбовці Збройних сил України взяли їх у полон.

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Отже, майор отримав вирок 14 років ув'язнення. Справу по іншому заарештованому офіцерові - капітанові- продовжать розглядати завтра.

«Судом винесено вирок вказаному військовослужбовцеві, призначено покараня за 2 статтями кримінального кодексу України - 408 - дизертирство - 4 роки позбавлення волі та 114 - державна зрада - призначено покарання 14 років, загальне покарання це 14 років позбавлення волі», - зазначили в суді.

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