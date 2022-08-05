Колишньому українському ведучому Юрію Коту оголошено підозру в державній зраді

Від початку повномасштабного вторгення Росії в Україну Юрій Кот підтримує дії російської влади, заявляючи про це публічно, зокрема у своєму телеграм-каналі.

Колишньому українському телеведучому та проросійському пропагандисту Юрію Коту оголосили підозру в державній зраді.

У своєму Telegram-каналі Кот розповсюджує прокремлівські наративи, дискредитуючи українців.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора, а текст повідомлення про підозру опублікували на сайті Київської обласної прокуратури.

Cправу проти Кота порушено 17 травня.

За даними слідства, під час Революції Гідності в 2013-2014 роках Кот був ведучим "антимайдану", а після цього переїхав жити до Росії. Телеведучий публічно підтримував проросійських бойовиків на Донбасі, а також працював у державному російському пропагандистському інформагентстві Russia today та інформагентстві News Front.

"Юрій Кот займався інформаційним викривленням подій під час Євромайдану. Крім того, він підбурював до міжетнічних конфліктів, розпалював сепаратистські настрої серед українців та формував хибний образ частини українського населення як "націонал-фашистів", — йдеться у повідомленні.

Від початку повномасштабного вторгення Росії в Україну Юрій Кот підтримує дії російської влади, заявляючи про це публічно, зокрема у своєму телеграм-каналі. Там він подає викривлену інформацію щодо історичних та політичних фактів та розповсюджує прокремлівські наративи, дискредитуючи українців.

За статтею про державну зраду йому може загрожувати від 15 років до довічного позбавлення волі.

Нагадаємо, на Херсонщині у держзраді підозрюють лікарку, яка почала співпрацю з окупантами.

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