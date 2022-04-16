Колишня президентка Литви закликала європейських лідерів не боятись Путіна: "Терористів треба знищувати"

Даля Грібаускайте пригадала, як зустріч із Путіним спонукала її відмовитись від російського газу ще 12 років тому.

Колишня президентка Литви Даля Грібаускайте пригадала «принизливі» вимоги Путіна, які підштовхнули її країну до енергетичної незалежності від Росії.

Про це вона розповіла в ефірі «Єдиного марафону».

Вона розповіла, що єдина зустріч із тодішнім прем’єром Росії Володимиром Путіним у час економічної кризи в 2010 році дала їй зрозуміти, що потрібно діяти. Тоді у країні, за її словами ціна на газ була на 40% дорожча, за ціну Німеччини. А замість перемовин тоді Путін привіз до Литви списки вимог, які були за словами Грибаускайте, принизливими.

Там йшлося лише про вимоги, які висувались до країни, як наприклад припинили в арбітражі дискусії щодо цін, побудова спільної атомної станції та інше. Тоді ж Литва і почала шлях до енергетичної незалежності.

Експрезидентка Литви Даля Грибаускайте про підтримку України

Вона зазначила, що іншим країнам, які дуже залежні від російського газу, доведеться йти до відмови від енергоносіям щонайменше 2-3 роки. До того ж вона зазначає, що інші країни, не мали таких підстав, які мала Литва, щоб почати цей шлях швидше. «Ми були ближче і з нами поводились жорсткіше і ми не підкупались», - каже Грібаускайте.

Разом із тим вона порадила європейським лідерам перестати боятися Путіна, що війна в Україні мала їм показати, що з Путіним треба боротись. «Терористів не можна боятись, з терористами треба боротись, їх треба знищувати», - зазначила вона.

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