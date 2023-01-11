Колишню поліцейську з Куп’янська судитимуть за державну зраду

Жінка після окупації Куп’янська перейшла на сторону окупантів.

Харківська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно експоліцейської з Куп’янська за фактом державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України).

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Жінка після окупації російськими військовими Куп’янська перейшла на сторону окупантів.

Вона допомагала побудувати так звану правоохоронну систему в окупаційній адміністрації – оформлювала повідомлення, заяви про події і злочини, а також проводила слідчі дії.

У подальшому обвинувачена почала працювати у новоствореному псевдоправоохоронному органі окупантів під назвою "УВД ВГА Харьковской області" на посаді "руководителя следственного органа – и.о. начальника следственной части".

Також "начальниця" дала інтерв‘ю російським медіа, в якому чітко висловила свою позицію, що підтримує окупантів.

Досудове розслідування проводили працівники ДБР у Полтаві.

Нагадаємо, в Україні судитимуть російського генерала, уродженця Вінниччини, який допомагав групі "Стрєлкова/Гіркіна".

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