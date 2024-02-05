Колісний дрон окупантів ефектно злетів у повітря – відео з поля бою

Українські військові за допомогою наземного безпілотника знищили чергову ворожу ціль – наземний колісний дрон, або ж дрон мінування. Загальні втрати ворога минулої доби становлять 385 осіб та 30 одиниць військової техніки, без урахування БпЛА.

Про це повідомив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Днями підрозділ однієї з бригад Сил оборони Таврійського напрямку знищив нетипову російську ціль – наземний колісний дрон, або ж дрон мінування. Він був виявлений засобами аеророзвідки та злетів у повітря в результаті вогневого ураження. Детонація вибухівки з цього дрона зафіксована на відео", - йдеться у повідомленні.

Тарнавський також додав, що в операційній зоні ОСУВ Таврія минулої доби ворог завдав 19 авіаударів, шість ракетних ударів, провів 38 бойове зіткнення та вчинив 788 артобстрілів.

ЗСУ стійко тримають оборону і проводять активні дії на визначених напрямках.

Загальні втрати ворога минулої доби становлять 385 осіб та 30 одиниць військової техніки. Зокрема чотири танки, три ББМ, три артсистеми, два ПТРК, один СПГ (АГС), 11 автомобілів та шість одиниць спеціальної техніки. Також українські сили оборони знищили два склади боєприпасів росіян. Нейтралізовано або знищено 143 БпЛА різних типів.

Нагадаємо, на військовій техніці окупантів помітили нові позначки.

Читайте також: