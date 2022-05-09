"Коло замкнулось": Арестович назвав ключову фразу у промові Путіна

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович назвав ключову фразу в промові російського диктатора Володимира Путіна.

На думку Арестовича, ключовою фразою Путіна під час параду в Москві 9 травня було "не допустити глобальної війни".

Про це радник голови ОП написав у соціальних мережах.

"Якщо ж говорити серйозно, то ключова фраза Путіна в його промові - "неприпустимість глобальної війни". Старий, хворий, до смерті переляканий чоловічок. Путін - власник імперії, зустрівся, нарешті, з Путіним, який тягав валізу за сильними світу цього. Коло замкнулося. Його кінець близький. Його посмертна доля буде жахливою", - написав Арестович.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін, виступаючи на Красній площі, говорив про утиски Заходу та прагнення захищатися.

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