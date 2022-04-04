Колоди не врятували: українські захисники показали знищену колону російської техніки (фото)

ЗСУ показали купу російського металобрухту, на якому окупанти їхали вбивати українців.
Українські захисники на Сіверщині знищили колону російської техніки. Окупанти намагались маскувати її, прикривши колодами.
Про це повідомляє Оперативне командування "Північ".
"Не врятував колону орків на ічнянському напрямку й "мегасильний захист" з колод від сил спротиву Сіверщини. Ювелірна та результативна робота у фотозвіті", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Рубіжному Луганської області російські окупанти поцілили снарядом просто у храм. Двоє священників поранено.
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