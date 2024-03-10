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Колона бронетехніки РФ палала у вогні: відео з Вугледарського напрямку

Колона бронетехніки РФ палала у вогні: відео з Вугледарського напрямку

Колона російської бронетехніки, яку ЗСУ знищили на Вугледарському напрямку / Фото: скриншот

Українські військові продовжують нищити окупантів та їхню техніку.

На Вугледарському напрямку військові 58-ї окремої мотопіхотної бригада імені гетьмана Івана Виговського знищили колону російської бронетехніки.  

Потужне відео військові опублікували у своєму Telegram-каналі.

"Бойова робота: раз за разом, відбиваючи штурми російських окупантів, «Виговці» намагаються не дати ворогу жодного шансу. Подяка піхотинцям 58-ї мотопіхотної бригади за стійкість, артилерії та пілотам дронів – за смертоносну влучність", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нацгвардійці зупинили дві колони російської техніки на півдні – потужне відео.

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