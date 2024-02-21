Колона та піхота ворога пішла у наступ на одному зі східних напрямків

Прикордонники разом із ЗСУ зірвали наступальні плани ворога на межі Луганської та Донецької областей.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

За його словами, спільними діями Сил оборони України та Луганського загону-бригади Помста було зупинено механізовану колону та піхоту противника.

"Окупанти пішли в атаку на Бахмутському напрямку, але внаслідок влучних пострілів артилеристів зі "Стугни" та ударів FPV-дронів танки Т-90 "Владімір", що вціліли, розвернули в зворотній бік", - йдеться у його дописі.

Нагадаємо, за даними Інституту вивчення війни (ISW), російські військові просунулися на захід від Бахмута, Авдіївки. Речник ОСУВ "Хортиця" капітан Ілля Євлаш, окупанти продовжують спроби просунутися до Часового Яру (на захід від Бахмута) і перекидають резерви на Бахмутський напрямок.

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