Колона ворога прорвалась до Нового Комару: в DeepState розповіли про нову тактику окупантів

Наразі ворог зайняв позиції в будинках і підвалах села, що значно ускладнює їхнє подальше знищення.

14 грудня у Новому Комару спостерігалось погіршення обстановки після зачистки, проведеної ЗСУ. Ворожа колона з дев’яти БМП і танка прорвалася через поля південніше Роздольного та висадила близько 50 військових у південній і центральній частинах села.

Про це повідомили аналітики DeepStatе.

Окупанти продовжують використовувати тактику, коли на чолі колони йде броньована машина, обшита додатковим захистом і оснащена системами радіоелектронної боротьби (РЕБ). За нею рухається основна техніка. У разі ураження головної машини, решта підрозділів або відступає, або продовжує рух.

"На жаль, дана тактика дає результат", – підкреслили у DeepState.

Ворожа колона з БМП і танка прорвалась до Роздольного / Фото: Deepstatemap

Наразі ворог зайняв позиції в будинках і підвалах села, що значно ускладнює їхнє подальше знищення.

Нагадаємо, що протягом останньої доби противник намагався покращити своє тактичне становище, атакуючи укріплення ЗСУ в районах північніше та східніше Лозової, а також південно-східніше Піщаного.