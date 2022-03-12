"Колона ворога у 64 км лише виглядає страшною": Арестович розповів, куди поділися окупанти з-під Києва

Величезної колони давно не існує.

Ворог створював величезне угруповання, яке мало зайняти Бориспіль, Бровари, Лівий берег Києва. Утім, завдяки величезним втратам під Харковом і ударам української армії під Києвом, ворога частково перекинуто під Суми і Харків, частково знищено, а інші стали в оборону.

Про це під час брифінгу повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

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"Колона ворога у 64 км лише виглядає страшною. Насправді бригада на марші – це 50 км. Тобто 64 км – це бригада з батальйоном. Таких бригах навколо Києва було 10-12, а зараз – від сили чотири-п’ять. Зараз вони стоять в обороні, тому що їм перемололи і змішали з землею. Немає цієї колони – вона давно не існує. Вони створювали величезне угруповання, яке мало зайняти Бориспіль, Бровари, Лівий берег Києва. Це угруповання створювалось під Ніжином більше тижня тому. Але завдяки величезним втратам під Харковом і нашим ударам під Києвом, ворога частково перекинуто під Суми і Харків, частково знищено, а інші стали в оборону. У них немає змоги і перспективи наступати на Київ", - сказав Арестович.

Нагадаємо, раніше Арестович заявив, що надто багато людей в Україні не працює та закликав повертатися до нормального життя.

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