Колони російських окупантів продовжують перетинати неконтрольовану ділянку українського кордону - військовий журналіст

"Цікаво, як відтепер виглядатимуть звіти ОБСЄ про рух техніки, забороненої Мінськими угодами?", - риторично поцікавився журналіст.

Колони російських окупантів продовжують перетинати неконтрольовану ділянку українського кордону та заходити на територію ОРДЛО.

Про це у повідомленні у Telegram-каналі повідомив військовий журналіст Андрій Цаплієнко.

"Цікаво, як відтепер виглядатимуть звіти ОБСЄ про рух техніки, забороненої Мінськими угодами?", - риторично поцікавився представник ЗМІ.

Нагадаємо, що раніше йшлося про те, що жителі окупованого Донецька повідомляють про входження надзвичайно великої колони танків і бронетехніки з Донецька у північно-західному напрямку, до лінії зіткнення.

Люди наголошують, що таких масштабів ще не бачили "за всі вісім років".

"Танки, дуже багато. Та БТРи. І людей везли. Годину техніка їхала", – розповіла одна з очевидець.

Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив про визнання самопроголошених "ДНР" та "ЛНР". Він також підписав відповідний указ та договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та ЛДНР.

Путін також доручив ввести в ОРДЛО російські війська.

Читайте також:

Внаслідок обстрілу селища Зайцеве загинули двоє військовослужбовців | Новини з фронту