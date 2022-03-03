Колони техніки, 3 літаки, 2 вертольоти: Повітряні сили України продовжують знищувати противника

Українські зенітні ракетні підрозділи 2 березня знищили три ворожих літаки і два вертольоти російських окупантів.

Окупанти продовжують зазнавати втрат від ударів авіації та зенітно-ракетних військ України.

Про це інформує Генштаб ЗС України.

Так, 2 березня екіпажі бойових літаків Су-24м і Су-25 здійснювали авіаційну підтримку підрозділів Сухопутних військ ЗСУ, знищуючи колони військової техніки та живої сили росіян у Київській, Сумській, Чернігівський і Харківській областях.

Протягом доби зенітні ракетні підрозділи знищили три ворожих літаки і два вертольоти російських окупантів.