Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Колони техніки, 3 літаки, 2 вертольоти: Повітряні сили України продовжують знищувати противника

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
© Facebook/Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine
©
©

Українські зенітні ракетні підрозділи 2 березня знищили три ворожих літаки і два вертольоти російських окупантів.

Окупанти продовжують зазнавати втрат від ударів авіації та зенітно-ракетних військ України.

Про це інформує Генштаб ЗС України.

Так, 2 березня екіпажі бойових літаків Су-24м і Су-25 здійснювали авіаційну підтримку підрозділів Сухопутних військ ЗСУ, знищуючи колони військової техніки та живої сили росіян у Київській, Сумській, Чернігівський і Харківській областях.

Протягом доби зенітні ракетні підрозділи знищили три ворожих літаки і два вертольоти російських окупантів.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

Останні новини з фронту в Україні (жестовою мовою)

Останні новини з фронту в Україні (жестовою мовою)

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація