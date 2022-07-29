Колонію в Оленівці могли підірвати: Арестович повідомив, що утримувані, ймовірно, були мертві ще до вибуху

Атака російських військ на колонію в окупованій Оленівці більше схожа на підривання речовини з високою температурою горіння в самій будівлі, аніж на результат артилерійського обстрілу.

Російські війська могли влаштувати пожежу, на момент початку якої утримувані полонені могли бути вже мертві.

Про це радник голови Офісу президента Олексій Арестович повідомив у Мережі.

"Фахівці-піротехніки, аналізуючи російське відео з Оленівки, кажуть, що картина більше схожа на підрив речовини з високою температурою горіння всередині самої будівлі, ніж результат обстрілу", – йдеться в опублікованій інформації.

"Попередньо, це не стільки (або не тільки) обстріл, скільки схоже на спробу прибрати сліди злочину після подій, що відбулися в будівлі. Одна з головних ознак – люди в будівлі не розкидані, як від вибуху, а схоже, що обгоріли тіла людей, які вже були мертві на момент початку пожежі", – пояснив Арестович.

В Офісі генпрокурора уточнили, що внаслідок удару з боку російських військ по колонії №120 в Оленівці загинули близько 40 людей, ще 130 осіб зазнали поранень. Прокурори розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

"Встановлено, що в цій колонії окупантами організовано місце несвободи, де протиправно утримують цивільних осіб та військовополонених Збройних сил України", – зазначили в повідомленні.

Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, 29 липня російські окупанти влаштували артобстріл 120-ї колонії в захопленій Оленівці, де вони в жахливих умовах утримують полонених українських військових та цивільних. Внаслідок атаки багато людей загинули та зазнали поранень. У цьому обстрілі загарбники звинуватили ЗСУ.

Зауважимо, що в колонії утримувалося багато бійців полку "Азов". Лідер Азовського Руху Андрій Білецький оголосив, що на організаторів та виконавців цього злочину відкрито полювання.

Читайте також: