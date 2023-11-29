Колосальні втрати окупантів під Авдіївкою: експерт про зміну тактики росіян

Окупанти змушені наступати малими штурмовими групами під Авдіївкою через колосальні втрати.

Про це в ефірі телеканалу “Еспресо” розповів експерт Defense Express Іван Киричевський.

“Якщо говорити про те, що зараз відбувається з росіянами під Авдіївкою, то не зовсім коректно було б говорити, що вони там змінюють тактику тощо. Зокрема, що на початку наступу вони наступали колонами бронетехніки, а зараз все звужується до штурмових груп. Все зовсім по-іншому”, — говорить експерт.

За його словами, підрозділи окупантів просто стираються під Авдіївкою: “Окупанти почали наступати посиленими батальйонами, а тепер ці батальйони стерлись до рівня штурмових груп, які дійсно можуть підтримувати безперервність наступу”, — пояснив Киричевський.

Експерт наголосив на потребах ЗСУ для того, щоб знизити вогневий вплив ворога на наші війська: “Ці штурмові групи окупантів мають високий рівень підтримки артилерії та авіації. Тому, як би це банально зараз не прозвучало, втім нам би зараз дуже допомогли б F-16 для того, щоб росіяни менше скидали керованих авіабомб на Авдіївку”.

“Це значно б понизило вогневий вплив на наші війська. Нам також і не вистачає великокаліберної артилерії, адже “тюльпанів” у росіян, на жаль, занадто багато”, — додав Киричевський.

Нагадаємо, російські війська продовжують свою третю спробу захопити Авдіївку на Донеччині і під містом тривають запеклі бої. Однак окупанти наразі не дійшли ні до коксохімічного заводу, ні до промзони. ТСН.ua зібрав усе, що відомо про ситуацію навколо Авдіївки, та про третю спробу ворога захопити місто.

Читайте також: