Колосальне знищення спецназу РФ: експерт пояснив, чим Росія може поповнити втрати

Російська армія втратила до 95% особового складу десантників. Саме цей загін в перші дні повномасштабного вторгнення РФ до України намагався захопити Київ.

Про це заявив військовий експерт, полковник запасу СБУ Михайло Притула в прямому ефірі телеканалу FREEDOM.

“Спецназ — це кілька військових частин, це, як правило, десантники, які намагались атакувати Київ в перші дні і які понесли досить великі втрати. За різними оцінками — від 90 до 95% всього російського спецназу було знищено в Україні. Тобто люди, яких навчали від 5 до 10 років для того, щоб вони могли ефективно виконувати свої бойові задачі. Як правило, спецназ використовується для того, щоб діяти приховано для виконання саме спеціальних задач, які не відкриті діям піхоти. Тим не менш російське командування пустило спецназ діяти саме як піхоту з відповідним результатом. Тобто весь спецназ, який прийшов в Україну, був просто знищений”, - наголосив Михайло Притула.

Він також додав, що це велика трагедія для російської армії і велика радість для нас. Ми всі пам'ятаємо, що кожного року 2 серпня збирається багато колишніх десантників і купаються у фонтанах, п’ють алкогольні напої. Все це потенціал, який зараз, скоріш за все, буде призваний в російську армію за повістками.

“Всі ці люди відомі, вони стоять на особливому обліку у військкоматах. Скоріш за все Путін для того, щоб відновити свої втрати, і російська армія будуть призивати колишніх десантників, щоб вони почали діяти. Знову їх пустять, скоріш за все, як звичайну піхоту, щоб вирішувати свої локальні задачі в тому ж Бахмуті. Бо насправді ми бачимо, що викопана велика кількість окопів, які зараз порожні. Тобто це оборонні споруди протяжністю близько 500 км. Ці оборонні споруди треба буде кимось наповнювати. Зрозуміло, що потрібні будуть більш-менш підготовлені люди. Колишні десантники — одна з найризикованіших категорій, яка буде призвана в російську армію найближчим часом. Наступною категорією будуть танкісти, тому що танків втрачено дуже багато”, - зазначив військовий експерт.

За його словами, якщо втрачено 10 тисяч танків, то відповідно приблизно такі самі втрати будуть і у танкістів. Ті, хто раніше навчався і служив на танках Т-55, Т-62, Т-64, також будуть призвані найближчим часом. Така ситуація у Путіна.

Нагадаємо, що Словаччина передала Україні 13 обіцяних винищувачів МіГ-29. Винущувачі є суттєвою опорою для України для захисту від російської військової агресії.

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