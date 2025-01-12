Колосальні втрати: в ISW проаналізували участь військ КНДР у війні проти України

Українські ударні БпЛА завдають великих втрат військам КНДР, які воюють проти України разом з російськими загарбниками, попри це північнокорейці розгортають великі штурмові групи. Це може вплинути на уроки, яке винесе командування військами КНДР з бойових дій.

Таку думку висловили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті вказується, що на відміну від росіян, які проводять атаки малими групами, війська КНДР застосовують під час атак на позиції ЗСУ велику кількість штурмовиків, які діють під прикриттям російської артилерії та безпілотників.

Крім того, повідомляється, що війська КНДР продовжують просуватися, пори удари українських безпілотників по особовому складу.Російські військові слідкують за наступом північнокорейців, щоб фіксувати здобутки. В свою чергу українські військові кажуть, що поганий звʼязок між росіянами та північнокорейцями не дозволяє швидко закріплюватись на нових позиціях.

У ЗСУ кажуть, що північнокорейські сили штурмують групами по 400 - 500 осіб, а їх загальна кількість перевищує вшестеро кількість українських військових.

Через деякий час українські військові відступили після 8 годин бою, оскільки у них закінчились боєприпаси, що свідчить про те, що представники КНДР розраховують не на тактику, а на більшу кількість особового складу.

Західні офіційні особи заявили, що північнокорейські війська зазнають великих втрат і тільки наприкінці грудня минулого року втратили близько 1000 солдатів. В свою чергу президент України Володимир Зеленський заявив, що станом на 5 січня втрати військ КНДР вбитими та пораненими склали 3800 осіб.

"ISW продовжує оцінювати, що здатність Північної Кореї засвоювати та інтегрувати уроки, отримані під час бойових дій разом із військами РФ, імовірно, значно погіршиться. Це станеться, якщо російське військове командування буде використовувати війська КНДР в атаках з високим рівнем виснаження піхоти в аналогічних або більших масштабах, ніж це відбувається з більшістю російського особового складу", - йдеться у звіті.

Крім того, на засвоєння уроків військовими КНДР негативно вплине нездатність навчитися ефективно протидіяти безпілотним літальним апаратам ЗСУ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в МЗС прокоментували взяття у полон військових з КНДР.

Крім того, ми раніше інформували, що військовий ЗСУ розповів, як воюють солдати з Північної Кореї.

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